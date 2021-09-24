Тегеран, 24 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. 23 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом, чтобы обсудить различные вопросы, представляющие взаимный интерес, в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В то время как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан продолжает свои встречи в кулуарах ежегодной конференции Генеральной Ассамблеи ООН, иранский дипломат встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом, где они обменялись мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Согласно официальному сайту министерства иностранных дел Ирана, на встрече Амирабдоллахиан подчеркнул стратегические отношения Тегерана и Багдада и отметил, что Иран готов расширять свои отношения с Ираком по всем направлениям.

Он также коснулся различных аспектов двусторонних связей и подчеркнул необходимость использования возможностей двух стран. Иранский представитель также передал главе Ирака приветствия от президента Ирана Ибрагима Раиси.

Президент Ирака, со своей стороны, направил приветственные послания высокопоставленным иранским должностным лицам и высоко оценил помощь Ирана за последние годы.