Тегеран, 24 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. 23 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил на встрече, посвященной двадцатой годовщине принятия Дурбанской декларации и Программы действий (ДДПД), что сила воли Ирана направлена на полную ликвидацию всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амирабдоллахиан выразил сожаление по поводу того, что мир все еще страдает от ярко выраженных форм расовой дискриминации, приведя в качестве примеров убийство Джорджа Флойда в Миннесоте и международный протест против зарождающейся исламофобии.

«Сила воли иранского народа направлена на полную ликвидацию всех форм расовой дискриминации, включая апартеид и сионизм, которые представляют собой ужасные зверства, такие как убийство детей», — заявил высокопоставленный дипломат.

Он также объявил, что Иран будет приветствовать создание Постоянного форума по проблемам лиц африканского происхождения в целях улучшения условий их жизни во всем мире.