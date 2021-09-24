Тегеран, 24 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. 23 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан встретился со своим венгерским коллегой в кулуарах конференции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан и Петер Сийярто обсудили двусторонние и международные вопросы, включая экономические отношения, сотрудничество в области образования и ситуацию в Афганистане.

Иранский высокопоставленный дипломат предложил как можно скорее созвать совместную комиссию для разработки дорожной карты отношений Тегерана и Будапешта.

Он отметил, что в стране обучается более 4000 иранских студентов, и столько же окончили венгерские университеты, и это может стать основой для углубления связей.

Сийярто сослался на свою поездку в Иран в 2015 году и заявил, что его страна готова провести совместную экономическую комиссию в Тегеране. Он также подчеркнул, что санкции США вызвали проблемы в отношениях Ирана и Венгрии, при этом Будапешт стремится укрепить двусторонние связи.