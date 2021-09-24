Тегеран, 24 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. 23 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан, который в настоящее время находится в Нью-Йорке для участия в ГА ООН, провел встречи со своими коллегами из Турции и Намибии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахян встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в кулуарах конференции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая ситуацию в Афганистане и Сирии.

Представители договорились провести встречу на уровне министров иностранных дел, чтобы определить повестку дня следующей встречи на уровне лидеров в рамках Совместной комиссии Ирана и Турции.

Стороны также договорились провести трехстороннюю встречу между Азербайджанской Республикой, Ираном и Турцией в Тегеране.

Амирабдоллахиан отметил, что президент Ибрагим Раиси назначил первого вице-президента страны председателем Совместной комиссии, что говорит о значимости соседних государств во внешней политике Исламской Республики.

Министр иностранных дел Турции заявил, что его страна последует примеру Ирана касательно назначения высокопоставленного лица в совместную комиссию. Он также раскритиковал односторонние санкции, введенные против Тегерана, и призвал отменить их.

Амирабдоллахиан также провел встречу с министром иностранных дел Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой, в ходе которой подчеркнул важность отношений с Африкой для новой администрации в Иране. Он также поддержал Намибию в борьбе за независимость.

Стороны обсудили проблемы, возникшие в торговых отношениях между Ираном и Намибией, а также пути их решения. Амирабдоллахиан пригласил министра иностранных дел Намибии посетить Иран.