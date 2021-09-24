Тегеран, , 06:52 — REGNUM 23 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что в последние месяцы страна осуществляла регулярные контакты с Саудовской Аравией, подчеркнув, что две страны провели плодотворные переговоры по двусторонним вопросам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью IRNA в кулуарах конференции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Хатибзаде отметил, что Иран и Саудовская Аравия провели несколько раундов переговоров в Багдаде в течение последних нескольких месяцев.

Иранский представитель подчеркнул, что в переговорах по безопасности в Персидском заливе достигнут значительный прогресс, заявив, что обмен мнениями никогда не прекращался и осуществлялся на должном уровне после вступления в должность новой администрации в Иране.

«Если Саудовская Аравия обратит серьезное внимание на послание Ирана о том, что решение проблем региона лежит в самом регионе, при этом страны должны найти всеобъемлющее региональное решение существующих проблем», — сообщил Хатибзаде.

Ранее король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз выступил с речью в ГА ООН, выразив надежду, что переговоры с Ираном приведут к укреплению доверия.