Тегеран, 24 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. 23 сентября посол Ирана в Российской Федерации заявил, что, полагаясь на серьезную волю двух стран, коридор Север-Юг вступил в новую фазу, подчеркнув, что данную возможность необходимо в скорейшие сроки реализовать. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Казем Джалали, выступавший на 16-й Санкт-Петербургской международной конференции по транспорту, выразил надежду, что сотрудничество между региональными и соседними странами в рамках коридора Север-Юг продолжится и приведет к дальнейшему сближению региональных государств.

Он отметил, что коридор Север-Юг вступил в новую фазу. По словам дипломата, коридор может принести хороший доход участвующим странам, таким как Иран и Россия. Кроме того, государства могут проложить через данный коридор железнодорожный путь для таких стран, как Азербайджанская Республика.

Посол Ирана подчеркнул большое значение его страны в этом коридоре, отметив, что Исламская Республика серьезно работает над строительством железнодорожного пути для коридора.

Четырехдневная 16-я Санкт-Петербургская международная конференция по перевозкам в России проводится при участии менеджеров, технических специалистов и официальных лиц десятков стран. На данном мероприятии будут обсуждаться пути выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.