Власти Афганистана не исключили ввода жёстких мер наказания за преступления
Кабул, 24 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Ввод жёстких мер наказания за отдельные виды правонарушений планирует движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшее к власти в Афганистане. Об этом 24 сентября сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на одного из основателей радикального движения муллу Нуруддина Тураби.
Как пояснил Тураби, который в настоящее время занимает пост руководителя службы тюрем, за нарушение порядка могут быть введены такие виды наказания, как побивание камнями и отрубание рук. По мнению Тураби, за воровство должно быть соответствующее наказание, которое будет иметь сдерживающий характер.
«Отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности», — заявил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом Тураби уточнил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не пришли к единому мнению, надо ли такое наказание исполнять публично.
Тураби также отметил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никого не критиковали за наказание преступников в других странах, но успели наслушаться критики в свой адрес. Новая власть Афганистана будет руководствоваться в принятии решений исламом, а законы будут соответствовать Корану.
Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в Афганистане после взятия 15 августа города Кабула. 6 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.