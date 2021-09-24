Кабул, 24 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Ввод жёстких мер наказания за отдельные виды правонарушений планирует движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшее к власти в Афганистане. Об этом 24 сентября сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на одного из основателей радикального движения муллу Нуруддина Тураби.

Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) Казнь женщины талибами

Как пояснил Тураби, который в настоящее время занимает пост руководителя службы тюрем, за нарушение порядка могут быть введены такие виды наказания, как побивание камнями и отрубание рук. По мнению Тураби, за воровство должно быть соответствующее наказание, которое будет иметь сдерживающий характер.

«Отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности», — заявил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом Тураби уточнил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не пришли к единому мнению, надо ли такое наказание исполнять публично.

Тураби также отметил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никого не критиковали за наказание преступников в других странах, но успели наслушаться критики в свой адрес. Новая власть Афганистана будет руководствоваться в принятии решений исламом, а законы будут соответствовать Корану.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в Афганистане после взятия 15 августа города Кабула. 6 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.