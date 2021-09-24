Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке 23 сентября заявил о неприемлемости для Токио введения Россией особого налогового режима на Курильских островах. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Мотэги высказался о необходимости вести совместную деятельность на островах без ущерба для правовых норм обеих стран и с учётом позиции Японии по так называемым «северным территориям» после рассказа Лаврова о создании такого механизма с целью привлечения на Курильские острова инвестиций.

В ходе переговоров также были затронуты вопросы мирного договора, приостановленных из-за COVID-19 безвизовых обменов и взаимодействия по ситуации в Афганистане.

Напомним, что на Курилах по поручению президента РФ Владимира Путина для иностранных и российских инвесторов на 10 лет будет введён преференциальный налоговый режим. Комментируя данное решение, Япония заявила о противоречии такого режима её правовой позиции по «северным территориям».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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