Тегеран, 24 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. 23 сентября министр иностранных дел Сирии заявил на встрече в Нью-Йорке со своим иранским коллегой, что Дамаск готов к выполнению своих обязательств перед Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время короткой встречи между Хоссейном Амирабдоллахяном и Фейсалом Мекдадом в кулуарах конференции Генеральной Ассамблеи ООН стороны обменялись мнениями касательно двусторонних отношений Тегерана и Дамаска.

Министр иностранных дел Сирии представил доклад о последних событиях в его стране и высоко оценил поддержку Дамаска со стороны Исламской Республики Иран.

Фейсал Мекдад, между тем, сослался на недавний визит главы МИД Ирана в Дамаск и выразил готовность Сирии к выполнению достигнутых договоренностей в ходе этого визита.

Амирабдоллахиан также на встрече подчеркнул, что Исламская Республика Иран продолжает поддерживать сопротивление, отметив, что иностранное вмешательство в эту страну противоречит воле сирийского народа и правительства.

Высокопоставленный иранский дипломат заявил, что необходимо укрепить двусторонние экономические связи и реализовать согласованные программы. Он также пригласил своего сирийского коллегу посетить Тегеран при первой удобной возможности.