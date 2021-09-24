Тегеран, , 06:54 — REGNUM 23 сентября министр иностранных дел Ирана на встрече со своим британским коллегой в Нью-Йорке призвал его осуществить выплату долга, просроченного на четыре десятилетия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече министров иностранных дел двух стран Хоссейна Амирабдоллахяна и Элизабет Трасс в кулуарах конференции Генеральной Ассамблеи ООН стороны обменялись мнениями о двусторонних связях, Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) и последних событиях в Афганистане.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что восстановление двусторонних связей требует серьезных усилий, подчеркнув, что выплата отложенного на четыре десятилетия британского долга Ирану будет способствовать дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

Хоссейн Амирабдоллахиан отметил, что при подписании ядерной сделки было сделано много обещаний, однако ни одно из них не было выполнено. «К сожалению, Великобритания сыграла определенную роль в этом бездействии, в связи с чем данный подход необходимо изменить», — заявил высокопоставленный дипломат.

Он также сообщил, что администрация США на фоне молчания ЕС все еще применяет незаконные санкции против Ирана и тем временем заявляет о своем намерении вернуться к СВПД.