Благовещенск, 24 сентября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Амурской области временно не допускается к исполнению своих обязанностей из-за проведения служебной проверки в отношении сотрудников отдела, подозреваемых в получении взятки. Решение о временном отстранении от должности принял глава УМВД региона, генерал-майор полиции Константин Носков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Отставка

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Сами сотрудники, получившие деньги за то, чтобы закрыть глаза на деятельность нелегального казино, уволены. Их поступок расценён как порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

«Несмотря на возможные имиджевые потери, руководством УМВД России по Амурской области будет дана жесткая, принципиальная оценка действиям иных должностных лиц», — подчеркнули в ведомстве.

В УМВД региона намерены содействовать УФСБ и следственным органам в расследовании преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции были задержаны 22 сентября. Их подозревают в получении взятки от владельцев нелегального казино, деятельность которого полицейские обещали скрыть. Деньги сотрудники управления по борьбе с коррупцией получили в том числе за то, что не стали возбуждать уголовное дело по факту нелегальной работы игорного заведения.