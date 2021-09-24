Владивосток, 24 сентября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. В Приморье почти на 70% увеличилась динамика сдачи жилья — темпы строительства в крае одни из самых высоких в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Новостройка

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На 1 сентября введено в эксплуатацию около 509 тыс. кв. метров, из них — 183 тыс. — индивидуальное жильё.

«Динамика ввода жилья за год составила 67% при среднем в стране — 30%. По этому показателю наш регион занимает 17 место среди субъектов РФ», — пояснили специалисты.

Также край занимает 32 место по переселению из аварийного жилья — с 2019 года в Приморье ликвидировано около 29 тыс. кв. метров аварийного жилья — 110% от плана. Расселены почти 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Самолет-Регионы» договорились о сотрудничестве при реализации проектов комплексного развития территорий в рамках программ «Дальневосточный квартал» и «Дальневосточная концессия».