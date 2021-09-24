Якутск, 24 сентября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. В Якутии опять установлен «рекорд» по количеству новых случаев COVID-19. За сутки коронавирусом заразились 195 жителей республики (днём ранее — 190), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в оперативном штабе региона.

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Выросло также число погибших. Если раньше в сутки погибали в среднем 4−5 человек, то теперь жертв COVID-19 стало 7. Самая сложная ситуация по коронавирусу — в Якутске, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Сунтарском и Чурапчинском районах республики.

Всего за время пандемии заразились COVID-19 52 728 якутян, погибли — 1169.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник бригады якутской городской больницы Василий Пеньков, работающий с больными COVID-19, написал две книги о том, что происходит в «красной зоне». Их названия — «Ковидятня» и «Предтеча».

"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — гласит подзаголовок одной из книг.