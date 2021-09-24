Якутск, 24 сентября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Сотрудник бригады якутской городской больницы Василий Пеньков, работающий с больными COVID-19, написал две книги о том, что происходит в «красной зоне». Книги называются «Ковидятня» и «Предтеча», сообщила газета «Якутск Вечерний».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — гласит заголовок одной из книг.

В интервью Василий Пеньков рассказал о том, что, работая, встречает в том числе тех пациентов. Который заболели COVID-19, но не верят в его существование.

«Хочу обратиться к тем, кто не верит в существование ковида и считает его масонским заговором. Ковид-19 — не бог, чтобы в него верить или нет, это научный факт. Ковидом очень часто заражаются и в реанимации лежат именно те люди, которые не верят в его существование. И вместо того, чтобы просто носить маску в скоплении людей, начинают орать во всю глотку, что ковид придумали, чтобы нас, дармоедов, кормить», — отметил Василий Пеньков.

Медбрат также подчеркнул, что вакцинированные пациенты переносят инфекцию гораздо легче и очень редко оказываются в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, от коронавируса в Якутии привиты пока только 47% взрослых. Первый компонент вакцины получили 342 949 человек (64 558 из них — старше 60 лет), оба компонента — 321 221 якутянин (60 517 пожилых). Ревакцинировано 8 929 человек.