Медбрат из Якутии написал две книги о работе в «красной зоне» по COVID-19
Якутск, 24 сентября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Сотрудник бригады якутской городской больницы Василий Пеньков, работающий с больными COVID-19, написал две книги о том, что происходит в «красной зоне». Книги называются «Ковидятня» и «Предтеча», сообщила газета «Якутск Вечерний».
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«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — гласит заголовок одной из книг.
В интервью Василий Пеньков рассказал о том, что, работая, встречает в том числе тех пациентов. Который заболели COVID-19, но не верят в его существование.
Медбрат также подчеркнул, что вакцинированные пациенты переносят инфекцию гораздо легче и очень редко оказываются в реанимации.
Как сообщало ИА REGNUM, от коронавируса в Якутии привиты пока только 47% взрослых. Первый компонент вакцины получили 342 949 человек (64 558 из них — старше 60 лет), оба компонента — 321 221 якутянин (60 517 пожилых). Ревакцинировано 8 929 человек.