Сеул, 24 сентября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2434 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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Из них 2416 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу выявленных носителей коронавируса за одни сутки. Предыдущее рекордное значение фиксировалось 10 августа — тогда в Южной Корее выявили 2221 инфицированного. Центр связывает всплеск заболеваемости с прошедшими накануне национальными праздниками.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 295 132. Также за минувшие сутки в стране скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2434 человека.