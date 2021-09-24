Владивосток, 24 сентября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Жительница Тверской области, провоцировавшая драку с членами экипажа во время авиарейса «Москва — Владивосток», была задержана сотрудниками полиции в аэропорту Владивостока. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

40.мвд.рф Задержание

Предварительно установлено, что 30-летняя пассажирка, находясь на борту самолёта, совершающего перелёт из Москвы во Владивосток, курила электронную сигарету, игнорировала просьбы занять своё место, оскорбляла членов экипажа и провоцировала их на драку.

Своими действиями женщина создавала угрозу безопасности полёта. По прибытии в аэропорт Владивостока нарушительница была задержана сотрудниками транспортной полиции. В отношении женщины были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о нарушении правил поведения на воздушном транспорте, невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а также о мелком хулиганстве. По данным статьям предусмотрено максимальное наказание до 15 суток ареста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Камчатке в труднодоступном месте были обнаружены обломки пропавшего вертолёта Ка-27.