Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 24 сентября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Якутянке Анне Макаровой стало плохо во время подъёма на вершину горы Эльбрус. Женщину пытались спасти, но она погибла, сообщило РЕН ТВ.

21.мвд.рф Восхождение на Эльбрус

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Телеграм-канал NewsOfYakutia опубликовал одно из последних видео, снятых Анной Макаровой, оно снято у подножья Эльбруса.

«Друзья я в отпуске до конца сентября, встретимся в октябре», — написала якутянка под видео.

Гид Денис Алимов пояснил, что во время восхождения группы начался шторм, резко упало давление. Анна Макарова потеряла сознание, гид начал вместе с нею спускаться вниз, но она умерла, не приходя в себя.

Как сообщало ИА REGNUM, во время подъёма на Эльбрус группы альпинистов обратилась за помощью к спасателям из-за ухудшения погоды на высоте 5400 метров. Пять туристов погибли, 14 — спасены, но получили различные травмы, в том числе обморожения.