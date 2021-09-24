Токио, , 04:19 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани 23 сентября обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О встрече глав МИД на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября сообщает пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.

Тосимицу Мотэги Mofa.go.jp

Мотэги и Аль Тани солидаризовались в том, что Афганистан не должен вновь превратиться в рассадник терроризма, а политический процесс в стране должен проходить в инклюзивном формате, при уважении прав женщин. Стороны договорились наблюдать за развитием ситуации в Афганистане и побуждать новые власти к выполнению указанных пунктов.

Отмечается, что Мотэги особо поблагодарил Аль Тани за помощь Катара при эвакуации из Афганистана граждан Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие ситуации в Афганистане стало одной из тем встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД РФ Жан-Ива Ле Дриана на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.

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