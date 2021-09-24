Москва, 24 сентября, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Движение автотранспорта на Комсомольском проспекте в Москве затруднено из-за пожара в общежитии Военного университета, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

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«Перекрыто движение по дублеру в сторону области», — рассказали в департаменте.

Также в ведомстве добавили, что на основной дороге несколько полос перекрыты подъехавшей спецтехникой, принимающей участие в ликвидации возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве произошло возгорание в общежитии Военного университета Минобороны РФ. Общая площадь возгорания оценивается в 500 квадратных метров. Пламенем объяты комнаты на третьем этаже здания, чердак и кровля. Из-за пожара в строении начала разрушаться кровля здания. Сведений о пострадавших не поступало.