Владивосток, 24 сентября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. В Приморье до 23 декабря можно купить со скидкой 20% билеты в купейные вагоны поезда, если путешествовать мини-группой от 5 до 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Bilden tagen av Fredrik Tellerup Вагон купе

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Предложение распространяется на поезда, курсирующие внутри России отправлением с 20 сентября по 23 декабря по рабочим дням кроме пятницы. Скидка предоставляется только в кассах дальнего следования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области школьники и студенты могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории региона.