Токио, 24 сентября, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Темы сотрудничества США, Японии, Индии и Австралии в космосе и в киберпространстве будут обсуждаться на очной встрече лидеров этих стран в Вашингтоне, 23 сентября сообщило издание Yomiuri со ссылкой на проект заявления по итогам мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Встреча должна состояться 24 сентября. Страны намерены договориться в вопросе обмена спутниковой информацией для прогнозирования стихийных бедствий в Индо-Тихоокеанском регионе, а также с целью борьбы с изменением климата.

Утверждается, что такая деятельность не будет касаться сбора разведданных. Кроме того, участники саммита намерены содействовать разработке регламента по исследованию Луны и использованию космического пространства. На встрече также будут обсуждаться объединение усилий в рамках продвижения цифровой инфраструктуры и борьбы с киберпреступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября руководитель пилотируемой программы аэрокосмического агентства США NASA Кэти Лидерс заявила, что ее учреждение собирается использовать Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года.