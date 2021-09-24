Владивосток, 24 сентября, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Во Владивостоке проходит первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

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Жителей и гостей Приморья с 24 сентября по 9 октября на Приморской сцене Мариинского театра и в краевой филармонии ожидает не только масштабная программа показов спектаклей, но и насыщенная образовательная программа, включающая множество тематических лекций и мастер-классов.

«Благодаря поддержке президента Владимира Путина и народного артиста России Евгения Миронова в нашем регионе состоится первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, где будут представлены спектакли из восьми разных стран, в том числе Армении, Грузии, Испании, Швейцарии, Южной Кореи, Японии. Зрителям представят всю палитру театральных постановок», — сказал на церемонии открытия фестиваля губернатор Олег Кожемяко, добавив, что театр издавна существует и развивается в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке откроется спектаклем от японского режиссёра с мировым именем — Сатоси Мияги. Зрители увидят сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата».