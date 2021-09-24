Нальчик, 24 сентября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Число погибших альпинистов, восходивших на Эльбрус, выросло до пяти человек, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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«К сожалению, 5 человек погибло», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, группа из 23 альпинистов зарегистрировала свой маршрут для восхождения на Эльбрус. Четверо из них отказались от подъема на вершину, остальные 19 запросили помощи у спасателей на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. Ведется спасательная операция, 14 человек удалось спасти. Спасенные альпинисты получили обморожения, переломы и другие травмы.