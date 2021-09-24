Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 24 сентября, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Альпинисты, спасённые на Эльбрусе, получили обморожения, переломы конечностей и другие травмы. Об этом 24 сентября сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин.

Elbruspark.com Эльбрус

«Медицина катастроф», по словам Надёжина, встречает альпинистов на высоте четыре тысячи метров. Почти у всех участников восхождения диагностированы обморожения, у некоторых переломы конечностей. У подножия горы Эльбрус на поляне Азау спасённых ожидают 12 машин скорой помощи.

Группа из 23 альпинистов зарегистрировала свой маршрут в МЧС России, планируя совершить восхождение на гору Эльбрус. Четыре человека отказались от восхождения, 19 человек запросили помощи у спасателей на высоте 5400 метров в связи с ухудшением погодных условий. На настоящий момент спасены 14 человек, три человека погибли, местонахождение ещё двоих альпинистов установлено, к ним пробиваются спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доследственной проверке, которую инициировали следователи СУ СКР по Кабардино-Балкарии в связи с гибелью трёх человек при восхождении на гору Эльбрус.