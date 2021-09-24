Петропавловск-Камчатский, , 03:24 — REGNUM Избирательная комиссия Камчатки подвела итоги выборов по партийным спискам депутатов Законодательного собрания края и распределила мандаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Читайте также: Трёхдневное голосование повлияло на явку дальневосточников на выборах-2021

Всего в выборах приняли участие 90 503 избирателя или 39,99%.

Наибольшее число голосов набрала «Единая Россия» 34,74% и ей досталось 6 мест в Законодательном собрании Камчатки.

За КПРФ по партийным спискам проголосовали 23,21% избирателей. Коммунистам отдали 4 мандата.

По одному месту в краевом парламенте получили ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Всего в Законодательном собрании края 28 мест, оставшиеся 14 распределены между одержавшими на выборах победу одномандатниками.

Как сообщало ИА REGNUM, трехдневное голосование на выборах в Государственную думу отразилось на явке избирателей на Дальнем Востоке. В сравнении с выборами в ГД в 2016 году, лишь в трёх регионах она снизилась.