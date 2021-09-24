Магадан, 24 сентября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Под председательством губернатора Магаданской области Сергея Носова прошло совещание по вопросам здравоохранения Дальнего Востока в составе комиссии по направлению «Здравоохранение» Госсовета РФ. В совещании приняли участие представители Совета Федерации Федерального Собрания, министерства здравоохранения РФ, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, эксперты и представители дальневосточных регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе правительства Колымы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство здравоохранения

Читайте также: ВЭФ: Путин поручил создать подкомиссию Госсовета по здравоохранению в ДФО

На совещании подкомиссии обсуждались предложения по формированию новой модели финансирования, кадровому обеспечению и цифровизации здравоохранения, учитывающие территориальные особенности Дальнего Востока, такие как преобладающий тип расселения — малочисленные населенные пункты, их удаленность и ограниченная транспортная доступность, а также позволяющие преодолеть накопленные отставания в доступности и качестве медицинской помощи населению макрорегиона.

«Нужно решить главную проблему — выработать методику определения затрат, которые необходимы для стабильной работы и развития сферы здравоохранения. Сегодня мы видим, что подушевой или коечный принципы не работают на Дальнем Востоке. Об этом мы говорили на совещании, которое провел президент во время Восточного экономического форума во Владивостоке», — сказал Сергей Носов.

Результаты работы подкомиссии будут представлены на заседании Государственного Совета РФ по вопросам здравоохранения в декабре 2021 года.

Отмечается, что качество здравоохранения дальневосточники относят к числу наиболее важных проблем.

Правительство России совместно с Минздравом проработает механизм изменения принципа финансирования медицинских учреждений в труднодоступных районах.

«Если люди живут далеко, то помощь им по большему спектру медицинских услуг нужно оказывать на месте. Просто их не довезешь до центра. Там, где по нормативам должен быть маленький фельдшерско-акушерский пункт, фактически разворачивается маленькая поликлиника. И на это должно быть выделено соответствующее финансирование», — сказал Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на площадке ВЭФ-2021 во Владивостоке после доклада Сергея Носова о состоянии здравоохранения в ДФО согласился, что действующая модель финансирования здравоохранения действительно не справляется со своей задачей. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение ФАПов и поликлиник оставляет желать лучшего.

Путин поручил создать подкомиссию Госсовета по вопросам здравоохранения на Дальнем Востоке. Возглавить комиссию предложил Носову.