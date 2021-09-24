Москва, , 03:13 — REGNUM Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес передал главе МИД России Сергею Лаврову благодарность за поставки гуманитарной помощи в республику, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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«Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере», — добавили в МИД России.

Отмечается, что Лавров и Родригес договорились об укреплении сотрудничества между странами. Кубинский министр также заявил, что поставки российской гуманитарной помощи свидетельствуют о давней традиции дружбы между Москвой и Гаваной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гостиницы Кубы заявили о намерениях увеличить прием туристов из России в связи с ослаблением карантинных мер. Российским туристам на Кубе предложат расширенную программу, включающую в себя экскурсии.

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