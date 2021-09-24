Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 24 сентября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована следователями после гибели трёх альпинистов при восхождении на гору Эльбрус. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета РФ (СУ СК) по Кабардино-Балкарии.

SKas Эльбрус

СУ СК РФ по региону инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели троих участников восхождения в составе группы альпинистов на гору Эльбрус.

Группа альпинистов запросила помощи у спасателей на высоте 5400 метров из-за резкого ухудшения погодных условий. Группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС России, изначально восхождение собирались совершить 23 человека, но четверо отказались от этой идеи.

Из 19 человек трое погибли, 14 найдены живыми, местонахождение ещё двух человек известно, к ним пробиваются спасатели. Спасение людей сильно осложняют пурга и ветер при двадцатиградусном морозе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спасатели обнаружили всех альпинистов, пропавших во время восхождения на Эльбрус.