Саратов, 24 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. В Поволжье был приватизирован пакет акций АО «Саратовский полиграфический комбинат». В ходе торгов лот из 100% акций комбината подешевел почти в два раза, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

При стартовой цене 329,1 млн рублей лот из 1 103 318 акций комбината был реализован за 164,55 млн рублей. Победителем признали индивидуального предпринимателя Артёма Михайляна. Из ЕГРЮЛ известно, что как ИП он оформлен с мая 2021 года и работает в сфере недвижимости. Помимо этого, уточняется, что ИНН он получал в Пензенской области, а базируется в Москве.

Итоги тендера подвели 22 сентября 2021 года, а договор купли-продажи будет подписан в течение пяти рабочих дней начиная с этой даты.

Напомним, комбинат работает с сентября 1957 года, имея в своём активе помещения, нежилые здания и прочие сооружения общей площадью более 43,6 тыс. кв. м, включая основное здание в центре Саратова. Также у АО на балансе участки земли общей площадью 36,3 тыс. кв. м.

В 2020 году АО закончило работу с чистым убытком — более 30 млн рублей. До 9 февраля 2022 года предприятие находится под наблюдением — на первом этапе процедуры несостоятельности.