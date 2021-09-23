Новосибирск, 24 сентября, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Огромное облако пара, которое поздно вечером накануне поднялось над Новосибирском от ТЭЦ-5, стало поводом для обсуждения в социальных сетях. Как пишет «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54», «это явление, заметное из разных уголков Новосибирска означает, что это не Папу выбрали, а тепло в дома пошло».

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

«Это тепло, которое должно было поступить в дома», — подметил подписчик паблика Александр Андрюшин.

Отметим, что отопительный сезон в Новосибирске стартовал 20 сентября. 23 сентября городская мэрия отчиталась, что к отоплению подключили 2807 многоквартирных домов, все детские сады и школы, больше половины социальных учреждений и объектов здравоохранения.

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Максим Суханов к этому добавил: «И ток медленно потек по проводам. И тепло тоже».

В Сибирской генерирующей компании попросили новосибирцев не беспокоиться по этому поводу.

«На фото — пар от градирен. ТЭЦ-5 по команде системного оператора запустила пятый по счёту энергоблок, температура охлаждающей воды незначительно повысилась. Поводов для беспокойства нет, ТЭЦ работает штатно, к зиме готова», — пояснили в пресс-службе компании редакции «Вести Новосибирск».