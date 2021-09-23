Красноярск, 24 сентября, 2021, 02:43 — ИА Регнум. В пятницу, 24 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, мокрый снег, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осень

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В 06:30 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 24 на 25 сентября ожидается +0… +2 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость западного ветра 3−8 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В субботу, 25 сентября, в Красноярске до +5… +6 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +0… +2 °C, без осадков.

В воскресенье, 26 сентября, в Красноярске ожидается до +7… +9 °C днём и до −1… +2 °C ночью, облачно, небольшой дождь.