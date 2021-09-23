Москва, 24 сентября, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Возгорание произошло в здании общежития Военного университета Минобороны РФ в Москве. Об этом 24 сентября сообщил журналистам ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Пожар

Пожар произошёл в здании общежития, расположенном на Комсомольском проспекте. В целях безопасности была организована эвакуация людей, на настоящее время наружу выведены около ста человек.

Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти, причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации студентов из-за пожара в здании ВШЭ в центре Москвы.