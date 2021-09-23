Москва, 24 сентября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Движение автомобилей в Лефортовском тоннеле в Москве восстановили, сообщает пресс-служба московского дептранса.

ДТП

«Движение восстановлено», — заявили в ведомстве.

Ранее движение автомобилей по Лефортовскому тоннелю было затруднено. Там опрокинулся легковой автомобиль и перекрыл две полосы на дороге. В результате этого автомобилям пришлось двигаться по одной из трех полос.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября массовое ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Москве. Там столкнулись семь автомобилей, в результате чего две из трех полос для движения оказались перекрыты.