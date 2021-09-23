Тюмень, 24 сентября, 2021, 02:32 — ИА Регнум. В Тюмени сотрудники частного охранного предприятия обнаружили похожие на боеприпасы предметы в общежитии госуниверситета. Об этом сообщае пресс-служба Росгвардии по Тюменской области.

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Специалисты группы разминирования отряда особого назначения территориального управления Росгвардии обследовали найденные предметы. Сотрудники ОМОН идентифицировали один из них как муляж гранаты, 30 штук патронов оказались охолощенными.

Предметы не представляют опасности для окружающих, отмечают росгвардейцы. Найденное передано следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.