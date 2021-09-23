Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом провел на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров, 24 сентября сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Mid.ru Сергей Лавров

Стороны обсудили тему развития взаимовыгодных отношений между двумя государствами. Кроме того, министры затронули широкий спектр вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Йемене, Сирии и зоне Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.