Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Обломки вертолёта Ка-27, пропавшего на Камчатке, были обнаружены в труднодоступной местности на склоне горы Острой. Об этом 24 сентября сообщил журналистам источник в оперативных службах.

Mil.ru Ка-27

Обломки вертолёта найдены на склоне горы Острой в пяти километрах от села Сосновка Елизовского муниципального района Камчатского края. Высота обнаружения около 950 м над уровнем моря. В настоящее время данных о возможных пострадавших или погибших нет, местность труднодоступная, спасатели пока не добрались на место происшествия.

Напомним, вертолёт Ка-27 пропал около 20:30 мск 23 сентября в районе горы острой, где он совершил жёсткую посадку. На борту воздушного судна находились три человека. По предварительной информации, машина выполняла учебно-тренировочный полёт. Вертолёт, по некоторым данным, принадлежал ФСБ России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Камчатке пропала связь с экипажем вертолёта Ка-27.