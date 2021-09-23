Лондон, 24 сентября, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Планы по строительству новой атомной электростанции вновь вынашивает Великобритания на фоне реализации ее национальной программы по достижению нулевого выброса парниковых газов к 2050 году. Об этом 23 сентября сообщила газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

С 1971 года на острове Англси в Уэльсе действовала АЭС «Уилфа», которая была выведена из эксплуатации в 2015 году. На ее месте планировалось запустить новый реактор, строительством которого занималась японская корпорация Hitachi. Из-за недостатка финансирования компания объявила об отказе от проекта в сентябре 2020 года.

Журналисты утверждают, что британские власти начали переговоры с американской корпорацией Westinghouse по поводу возведения новой АЭС на острове Англси, мощность которой должна покрыть потребности в электричестве более 6 млн домов. Предполагается, что станция должна быть введена в строй к 2035 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября министр по делам экологической трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что в настоящее время в стране невозможно построить АЭС.