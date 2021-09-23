Тюмень, 24 сентября, 2021, 02:14 — ИА Регнум. В Тюмени возле школы № 92 на улице Николая Гондатти произошла драка между подростками и охранником учебного учреждения. Об этом сообщает портал 72.ru.

Иван Шилов, ИА REGNUM Драка

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Инцидент произошёл вечером 23 сентября. Очевидец сообщил изданию, что сперва дрались подростки между собой. В разборки вмешался охранник школы.

«Охранник вмешался и начал душить парня в красной футболке. За него вступилась девочка, и он накинулся на неё. В итоге всех разняли и разогнали», — сообщает свидетель.

Видеозапись конфликта попала в социальные сети. По факту размещённой видеозаписи проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка произошедшего, — прокомментировали инцидент в УМВД по Тюмени.

Напомним, 23 сентября в Тюмени студент многопрофильного колледжа был задержан в учебном заведении со страйкбольным ружьём.