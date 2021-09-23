«Душил парня» — в Тюмени школьный охранник вмешался в драку подростков
Тюмень, 24 сентября, 2021, 02:14 — ИА Регнум. В Тюмени возле школы № 92 на улице Николая Гондатти произошла драка между подростками и охранником учебного учреждения. Об этом сообщает портал 72.ru.
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Инцидент произошёл вечером 23 сентября. Очевидец сообщил изданию, что сперва дрались подростки между собой. В разборки вмешался охранник школы.
«Охранник вмешался и начал душить парня в красной футболке. За него вступилась девочка, и он накинулся на неё. В итоге всех разняли и разогнали», — сообщает свидетель.
Видеозапись конфликта попала в социальные сети. По факту размещённой видеозаписи проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка произошедшего, — прокомментировали инцидент в УМВД по Тюмени.
Напомним, 23 сентября в Тюмени студент многопрофильного колледжа был задержан в учебном заведении со страйкбольным ружьём.