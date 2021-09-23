Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2021, 02:12 — ИА Регнум. На Камчатке утром 24 сентября были обнаружены обломки вертолёта Ка-27, который перестал выходить на связь. О судьбе находившихся на борту пока ничего не известно.

Штаб Балтфлота Противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ в Калининградской области

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Как рассказал ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» источник в оперативных структурах, обломки вертолёта найдены на северном склоне горы Острой. Добраться до места крушения судна довольно сложно — там не проходимая, труднодоступная местность.

По информации разных источников на борту вертолёта, который принадлежит ФСБ, находились от трёх до пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, все члены экипажа самолёта Ан-26, который пропал с радаров 22 сентября и его обломки были обнаружены 23 сентября на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника под Хабаровском, погибли.