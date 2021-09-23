Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 сентября ростом на фоне решений ФРС и правительства, направленных на поддержку экономики. Больше других прибавил Dow Jones.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 506,50 пункта (1,48%), до уровня 34 764,82 пункта. S&P 500 подорожал на 53,34 пункта (1,21%), поднявшись до уровня 4448,98 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 155,40 пункта (1,04%), до уровня 15 052,24 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,24, до уровня $73,22 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 сентября уверенным ростом на фоне решений ФРС, направленных на поддержку экономики. Больше других прибавил Nasdaq.

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