Рим, 24 сентября 2021, 01:52 — REGNUM Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был задержан на итальянском острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании. Об этом 23 сентября сообщает издание El Confidencial.
Экс-глава Каталонии был арестован во исполнение европейского ордера, изданного в октябре 2019 года судьей ВС Пабло Льяреной. Пучдемону выдвинуты обвинения в подстрекательстве к мятежу и в растрате госсредств.
Пучдемон уехал из Испании в 2017 году после проведения референдума о независимости Каталонии и провозглашения её региональным парламентом. Референдум был признан незаконным, Пучдемон скрылся от правосудия в Бельгии.
СМИ Италии предпочли умолчать об аресте экс-главы Каталонии. В ряде итальянских изданий появилась информация о предстоящей встрече Пучдемона с политиками Сардинии, также в его планах было посещение фолк-фестиваля и города Альгеро, сохраняющего крепкие связи с Каталонией.
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