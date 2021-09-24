Рим, , 01:52 — REGNUM Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был задержан на итальянском острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании. Об этом 23 сентября сообщает издание El Confidencial.

Портрет Карлеса Пучдемона thierry ehrmann

Экс-глава Каталонии был арестован во исполнение европейского ордера, изданного в октябре 2019 года судьей ВС Пабло Льяреной. Пучдемону выдвинуты обвинения в подстрекательстве к мятежу и в растрате госсредств.

Пучдемон уехал из Испании в 2017 году после проведения референдума о независимости Каталонии и провозглашения её региональным парламентом. Референдум был признан незаконным, Пучдемон скрылся от правосудия в Бельгии.

СМИ Италии предпочли умолчать об аресте экс-главы Каталонии. В ряде итальянских изданий появилась информация о предстоящей встрече Пучдемона с политиками Сардинии, также в его планах было посещение фолк-фестиваля и города Альгеро, сохраняющего крепкие связи с Каталонией.

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