Рим, 24 сентября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был задержан на итальянском острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании. Об этом 23 сентября сообщает издание El Confidencial.

thierry ehrmann Портрет Карлеса Пучдемона

Экс-глава Каталонии был арестован во исполнение европейского ордера, изданного в октябре 2019 года судьей ВС Пабло Льяреной. Пучдемону выдвинуты обвинения в подстрекательстве к мятежу и в растрате госсредств.

Пучдемон уехал из Испании в 2017 году после проведения референдума о независимости Каталонии и провозглашения её региональным парламентом. Референдум был признан незаконным, Пучдемон скрылся от правосудия в Бельгии.

СМИ Италии предпочли умолчать об аресте экс-главы Каталонии. В ряде итальянских изданий появилась информация о предстоящей встрече Пучдемона с политиками Сардинии, также в его планах было посещение фолк-фестиваля и города Альгеро, сохраняющего крепкие связи с Каталонией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия опровергла обвинения в поддержке каталонских сепаратистов.