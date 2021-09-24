Москва, , 01:47 — REGNUM Обострение на Донбассе — следствие стремления Украины выйти из Минских соглашений. Об этом 23 сентября заявил кореспонденту ИА REGNUM российский публицист и волонтёр Максим Костин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Резко обострилась обстановка на Донбассе. Количество обстрелов, причём, что примечательно, не беспокоящих, как ранее, на кого Бог пошлёт, а прицельных, резко возросло. Также расширился диапазон применяемых вооружений. Всё чаще жители «Красной зоны» и бойцы на позициях слышат разрывы 120-мм мин и 122-мм снарядов (запрещены Минскими соглашениями — ИА REGNUM). Также чаще применяются танковые орудия. Про мелкие калибры говорить даже не стоит, они не умолкали никогда, даже в самые «тихие» дни», — описал эксперт происходящее на Донбассе.

Ответный огонь народная милиция ЛНР и ДНР открывает редко, «только в крайних случаях, когда противник наглеет окончательно», отметил Костин. «Чем закончится очередной виток напряжённости? Скорее всего, как всегда, ничем. Украина получит несколько чувствительных ударов и в очередной раз наступит относительное затишье», — резюмировал эксперт.

Эксперт не исключает, что обострение может быть спровоцировано с целью денонсации Украиной Минских соглашений и развязывания Украиной агрессии против народных республик.

«Но конкретных предпосылок, указывающих на такую возможность, пока не просматривается», — заявил Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона, а именно замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко допустил выход Украины из Минских соглашений.