Вашингтон, 24 сентября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. В общей сложности $10 млрд выделят США на борьбу с голодом и укрепление продовольственной безопасности во всем мире, в том числе и внутри страны. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Julien Harneis Йемен. Голодные мать с ребёнком

$5 млрд из этой суммы будет направлено на помощь другим государствам. В сообщении отмечается, что программа финансирования рассчитана на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН Дэвид Бизли предупредил, что 14 млн жителей Афганистана, что составляет более трети населения страны, могут столкнуться с угрозой голода.