Москва, 24 сентября, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Семь автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, 23 сентября сообщили в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ленинградское шоссе

Дорожно-транспортное происшествие произошло после развязки с Северо-Восточной хордой (СЗХ). В результате аварии оказалось блокировано движение по двум из трех полос.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября три человека погибли при ДТП с тремя автомобилями на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.