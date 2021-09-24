Приштина, Сербия, 24 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 23 сентября назвало ложным сообщение об избиении трех сербов полицией. Комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича по поводу этого ложного, по их мнению, сообщения, албанские журналисты обвинили подчиненные ему СМИ в провокации.

Утка

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявления Вучича «выдало» цели протеста сербов на севере Косово: желание спровоцировать полицию Косово на применение силы.

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Сообщение об избиении трех сербов было опубликовано 23 сентября на новостном портале Северной Митровицы. В полиции Косово сообщение опровергли, и подчеркнули, что полицейские, видимо, с 20 сентября, когда в албанских СМИ и полиции сообщалось о применении слезоточивого газа, вообще не вступали в контакт с протестующими. Вучич же на полях демографического саммита в Будапеште заявил, что в Белграде «четко обозначили пределы, до которых они готовы терпеть насилие Альбина Курти и его сил».