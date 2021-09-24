Приштина, , 07:06 — REGNUM На севере Косово 23 сентября были замечены регулярные миссии сил КФОР (миротворческая миссия НАТО в Косово под эгидой ООН — ИА REGNUM) и EULEX (миссия ЕС по поддержанию права в Косово — ИА REGNUM).

Пальцем в небо Ralf Steinberger

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отмечается, что случаев насилия против сербов не было. Протестующие попивают кофе в импровизированной кофейне под тентов, а неподалеку стоят албанские полицейские. Сообщается, что сербы задирают албанцев, показывая им средние пальцы, косовские же полицейские «корректны и эффективны».

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Две национальные трассы, связывающие Косово и Сербию, по-прежнему заблокированы грузовиками и автомобилями местных сербов. Эта протестная акция стала ответом на решение правительства Косово от 20 сентября о запрете на использование сербских номеров в крае и обязательном использовании временных косовских номеров, стоящих 5 евро и действительных два месяца.

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