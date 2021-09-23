Село Эльбрус, Карачаево-Черкесия, 24 сентября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Спасены 14 человек из группы туристов, запросивших помощь на Эльбрусе. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба клуба Эльбрус Восхождение на Эльбрус

Уточняется, что из 19 человек 14 живы, в настоящее время спасатели проводят их эвакуацию. Ещё два человека живы, их местонахождение известно, к ним сейчас пробиваются спасатели. Есть большая надежда, что людей можно спасти.

Группа альпинистов из 23 человек зарегистрировала свой маршрут согласно правилам. Из них четыре человека не стали совершать восхождение, остальные 19 начали подниматься на вершину, но на высоте 5400 метров запросили о помощи из-за ухудшения метеоусловий.

Отмечается, что у одного из альпинистов повреждена нога, самочувствие ещё двоих сильно ухудшилось. Пятерых спортсменов спасателям удалось спустить с высоты 5400 м на высоту 5000 м. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие 40 спасателей и 12 единиц техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх альпинистов из группы, совершающей восхождение на гору Эльбрус.