Митровица, Косово, 24 сентября 2021, 07:00 — REGNUM Полиция Косово 23 сентября задержала двух граждан России, возможно, с фальшивыми документами.
В структурах безопасности косовского телеканала RTV Dukagjini сообщают, что двое русских и один белорус были замечены на севере Косово с «подозрительными сумками, в которых было обнаружено электронное оборудование».
Один из граждан России — Сергей Белоус — ранее был выслан из Албании по подозрению в противозаконной деятельности. Сообщается, что задержанные участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе. Вторым задержанным стал Олег Иванович Деркач. Третьему мужчине, сообщают журналисты, удалось скрыться от полицейских среди сербов.
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