Митровица, Косово, , 07:00 — REGNUM Полиция Косово 23 сентября задержала двух граждан России, возможно, с фальшивыми документами.

Расследование Цитата м/ф Следствие ведут Колобки. реж. Аида Зябликова. 1983. СССР

В структурах безопасности косовского телеканала RTV Dukagjini сообщают, что двое русских и один белорус были замечены на севере Косово с «подозрительными сумками, в которых было обнаружено электронное оборудование».

Один из граждан России — Сергей Белоус — ранее был выслан из Албании по подозрению в противозаконной деятельности. Сообщается, что задержанные участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе. Вторым задержанным стал Олег Иванович Деркач. Третьему мужчине, сообщают журналисты, удалось скрыться от полицейских среди сербов.

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