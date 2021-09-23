Киев, 24 сентября, 2021, 01:12 — ИА Регнум. Голосование по законопроекту 5599 (также известному как «закон об олигархах») еще раз продемонстрировало отсутствие единства внутри фракции «Слуга народа». Об этом 23 сентября в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политический эксперт Валентин Гайдай.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Монобольшинство уже не является монобольшинством, а сыпется и сыпется», — заявил эксперт.

«Раскол ощущается все больше и больше. Конфликт, с Разумковым, например. Не всегда это можно решить», — отметил политолог.

По мнению Гайдая, это повторяющийся процесс — ранее подобное уже происходило, распадалось «как «оранжевое» большинство, так и «бело-синее».

Всего в парламенте Украины IX созыва 450 депутатов, из которых 254 принадлежат к фракции «Слуга народа». При этом дисциплинированно, в рамках политики фракции, голосует примерно 150 депутатов.